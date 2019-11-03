В Реже отремонтировали дороги в центре города после вмешательства прокуратуры

17:25 | 5.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

В ходе надзорных мероприятий сотрудники Режевской городской прокуратуры совместно с сотрудниками отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Режевскому району обследовали проезжую часть дороги, расположенной на улице Ленина в центре города.



В рамках обследования установлено, что часть автодороги имеет выбоины глубиной от 7,5 см до 15 см, трещины, нарушения продольного и поперечного профилей в покрытии проезжей части, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Поскольку подобное состояние дорог могло повлечь аварийную ситуацию среди участников дорожного движения, прокурор города Режа направил исковое заявление об обязании администрации Режевского ГО и обслуживающей организации МКУ «Управление городским хозяйством» привести проезжую часть в соответствие с требованиями ГОСТа.



Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. После вмешательства прокуратуры проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Реже.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»