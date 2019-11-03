Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

17:12 | 5.11.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

Крупнейшая на Урале негосударственная клиника открыла частный роддом, вобравший европейские стандарты. Перерождение ждёт и сам медицинский центр: заработают сразу несколько отделений, не имеющих аналогов на Урале.

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

5 ноября с участием Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Виктора Дубенецкого, Генерального директора «УГМК» Андрея Козицына, председателя Законодательного собрания региона Людмилы Бабушкиной и руководителей крупнейших медицинских учреждений региона состоялось торжественное открытие нового лечебного корпуса «УГМГ-Здоровье».

Евгений Куйвашев поздравил горожан с новым медицинским центром и поблагодарил Андрея Козицына за создание уникального комплекса.

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

«Введение этого объекта дает дополнительный импульс к развитию не только медицины, но и в целом повышению качества жизни в нашем регионе. Мы сегодня по поручению президента страны активно реализуем национальные проекты, в числе которых и «Здравоохранение». Появление такого медицинского центра самым лучшим образом скажется на выполнении стоящих перед нами задач. Я благодарю за это Андрея Анатольевича Козицына и смело могу утверждать, что ничего подобного я не видел. Мне очень приятно, что жители Екатеринбурга и Свердловской области будут получать качественные услуги, которые им окажут высококвалифицированные специалисты», – сказал глава региона.

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

«УГМК-здоровье» – это огромный высокопрофессиональный коллектив, и мы можем быть спокойны за здоровье тех ребятишек, которые буду здесь рождаться, – обратился к присутствующим Андрей Козицын. – В этом году исполнилось 10 лет первой очереди центра, за это время в клинике получили помощь более двух с половиной миллионов человек. Это говорит о многом и в первую очередь о профессионализме тех, кто здесь работает. Вторая очередь – это умный дом, умная клиника, умные стены, но самое главное – люди, которые будут здесь работать и которые могут всем этим грамотно и профессионально распорядиться».

Особо стоит отметить, что площадь клиники выросла в 3 раза – к 8 тысячам имеющихся квадратных метров прибавилось еще 28 тысяч, а один из крупнейших на Урале частных медицинских центров стал по-настоящему многофункциональным.

Так, в новом роддоме есть все: лаборатория ЭКО, женская консультация, современное родовое отделение. Особая гордость – команда. Здесь собрали опытных акушеров-гинекологов, неонатологов и акушерок.

Перед тем как проектировать роддом, врачи клиники проехали известные медицинские центры Европы, Израиля и США и выбрали лучшее. Это касается и медицинской части, и сервиса. Поэтому роддом «УГМК-Здоровье» не похож на больницу. В нем создали уют, обеспечив то, чего дома не сделать – безопасность мамы и ребенка, убрали все, что может вызывать стресс и отвлекать. Так, все медицинское оборудование в родовых скрыто за стеллажами – его достают по мере необходимости. Операционные лампы тоже убрали с потолка, чтобы ничего не напоминало больницу.

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

В родовых установили «шведские стенки», кровати-трансформеры, есть и отдельные душевые. Кроме того, внедрили популярную на Западе и уникальную для нас семейную систему. Это апартаменты, где женщина находится от поступления до выписки. В комнате размещается еще беременная, когда начинаются роды, она переходит в зал, а после уже с малышом возвращается обратно в знакомое помещение. Есть и отдельный зал для пап, где их ждут мягкие диваны, огромный экран и игровые приставки.

Приветствовать новорожденных будут не только близкие, но и само здание. Когда появится мальчик, подсветка на фасаде вспыхнет синим, когда девочка – розовым. Иллюминация станет регулярной. Роддом рассчитан на 1500 родов в год.

Роддом – не единственное новшество. Здесь заработает детский стационар с операционным блоком. В нем будут проводить операции по нескольким направлениям: общая хирургия, ЛОР-операции, детская урология и травматология-ортопедия.

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

От стресса детей защитят дружелюбный интерьер и сопровождающие пациента сказочные персонажи: одни проводят на обследование, другие подскажут малышу, где его палата. С детьми будут заниматься воспитатели, развлечет их и огромный интерактивный экран с диагональю 495 дюйм.

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

Уникальные технологии собрал и новый центр реабилитации для взрослых и детей. Его оборудование не имеет аналогов на Урале. Роботизированные тренажеры позволяют заново учиться ходить, понимать, где верх и низ, удерживать равновесие, дают обратную связь, показывая, насколько пациент справляется с заданием. Есть роботы-тренажеры, которые помогут совершать движение, и те, что будут полностью выполнять их за человека. Например, когда идет восстановление после установки эндопротеза, а мышцы еще не готовы к нагрузкам.

В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

Инновационная подвесная система поможет восстановиться после травм, тренажеры с чипами запоминают комплекс упражнений для конкретного человека, появится беговая дорожка с эффектом антигравитации, чтобы можно было тренировать мышцы без нагрузки на суставы.

Кроме того, в новом здании разместилась еще одна детская поликлиника, кабинеты приема для взрослых, новая лаборатория и отделение лучевой диагностики.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:33 | 5.11.2019
В чемпионате Европы по самбо в 2020 году в Екатеринбурге примут участие более 500 спортсменов

19:31 | 5.11.2019
Спортсменка из Прикамья завоевала «золото» и «серебро» на чемпионате мира по армрестлингу

19:25 | 5.11.2019
Административная инспекция выдала подрядчикам около 100 уведомлений об устранении нарушений на тротуарах Перми

19:03 | 5.11.2019
Пермских предпринимателей проконсультируют по вопросу перехода с ЕНВД на другой режим

19:01 | 5.11.2019
В Первоуральске возбудили уголовное дело из-за незаконного хранения химических веществ

18:37 | 5.11.2019
В администрации Екатеринбурга рассказали о планах к 300-летию города

18:30 | 5.11.2019
Екатеринбург встретит Би-2 уже в эти выходные

17:39 | 5.11.2019
В Екатеринбурге предстал перед судом участник конфликта со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»

17:25 | 5.11.2019
В Реже отремонтировали дороги в центре города после вмешательства прокуратуры

17:12 | 5.11.2019
В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

17:01 | 5.11.2019
Энергетики «Т Плюс» за октябрь подключили к теплосетям три многоэтажки и два социальных объекта в Перми

16:57 | 5.11.2019
Из Свердловского областного онкологического диспансера идут массовые увольнения

16:48 | 5.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на заседание клуба «Каникулы садовода»

16:39 | 5.11.2019
Подрядчик «ФСК ЕЭС» рассчитался с сотрудниками только после вмешательства прокуратуры

16:03 | 5.11.2019
В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенную гостиницу

15:54 | 5.11.2019
В столице Прикамья изобрели устройство для очистки крыш от сосулек

15:49 | 5.11.2019
В микрорайонах Закамск и Новый Крым 5 ноября планируется отключение воды

15:43 | 5.11.2019
В Первоуральске завод оштрафовали на 200 тысяч рублей

15:41 | 5.11.2019
7 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета Перми на 2020-2022 годы

15:39 | 5.11.2019
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк посетит Пермь

15:35 | 5.11.2019
Жителей Перми приглашают на городские ярмарки

15:28 | 5.11.2019
Мэр Перми собрал внеплановое заседание комиссии по ЧС в связи с введением в городе режима повышенной готовности

15:22 | 5.11.2019
«Умное» уличное освещение в Березниках позволит сэкономить до 70% электроэнергии

15:19 | 5.11.2019
Закрытие кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откладывается на неопределенный срок

14:44 | 5.11.2019
Анатолий Литовченко занялся источником отвратительных запахов под Южноуральском

14:35 | 5.11.2019
В Екатеринбурге горела машина

14:18 | 5.11.2019
Математика из УрФУ отправили на психиатрическую экспертизу после заявления о развращении дочери

13:17 | 5.11.2019
Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в серии разбоев

12:49 | 5.11.2019
Снег – не помеха: в Екатеринбурге продолжат укладывать тротуар, несмотря на погоду

12:40 | 5.11.2019
В Лысьве в рамках нацпроекта обновили Детский парк

12:32 | 5.11.2019
Анатолий Литовченко занялся источником отвратительных запахов под Южноуральском

12:24 | 5.11.2019
В Екатеринбурге землю, предназначенную для станции метро, выставили на продажу

12:23 | 5.11.2019
Погода в Перми будет переменчивой

11:58 | 5.11.2019
В Екатеринбурге затопило сквер у Главпочтамта

11:56 | 5.11.2019
Погиб известный пермский фотограф Сергей Глорио

11:47 | 5.11.2019
В Серове в ходе застолья мужчина облил оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и поджег





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 