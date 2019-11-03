Новости дня
17:12 | 5.11.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»
5 ноября с участием Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Виктора Дубенецкого, Генерального директора «УГМК» Андрея Козицына, председателя Законодательного собрания региона Людмилы Бабушкиной и руководителей крупнейших медицинских учреждений региона состоялось торжественное открытие нового лечебного корпуса «УГМГ-Здоровье».
Евгений Куйвашев поздравил горожан с новым медицинским центром и поблагодарил Андрея Козицына за создание уникального комплекса.
«Введение этого объекта дает дополнительный импульс к развитию не только медицины, но и в целом повышению качества жизни в нашем регионе. Мы сегодня по поручению президента страны активно реализуем национальные проекты, в числе которых и «Здравоохранение». Появление такого медицинского центра самым лучшим образом скажется на выполнении стоящих перед нами задач. Я благодарю за это Андрея Анатольевича Козицына и смело могу утверждать, что ничего подобного я не видел. Мне очень приятно, что жители Екатеринбурга и Свердловской области будут получать качественные услуги, которые им окажут высококвалифицированные специалисты», – сказал глава региона.
«УГМК-здоровье» – это огромный высокопрофессиональный коллектив, и мы можем быть спокойны за здоровье тех ребятишек, которые буду здесь рождаться, – обратился к присутствующим Андрей Козицын. – В этом году исполнилось 10 лет первой очереди центра, за это время в клинике получили помощь более двух с половиной миллионов человек. Это говорит о многом и в первую очередь о профессионализме тех, кто здесь работает. Вторая очередь – это умный дом, умная клиника, умные стены, но самое главное – люди, которые будут здесь работать и которые могут всем этим грамотно и профессионально распорядиться».
Особо стоит отметить, что площадь клиники выросла в 3 раза – к 8 тысячам имеющихся квадратных метров прибавилось еще 28 тысяч, а один из крупнейших на Урале частных медицинских центров стал по-настоящему многофункциональным.
Так, в новом роддоме есть все: лаборатория ЭКО, женская консультация, современное родовое отделение. Особая гордость – команда. Здесь собрали опытных акушеров-гинекологов, неонатологов и акушерок.
Перед тем как проектировать роддом, врачи клиники проехали известные медицинские центры Европы, Израиля и США и выбрали лучшее. Это касается и медицинской части, и сервиса. Поэтому роддом «УГМК-Здоровье» не похож на больницу. В нем создали уют, обеспечив то, чего дома не сделать – безопасность мамы и ребенка, убрали все, что может вызывать стресс и отвлекать. Так, все медицинское оборудование в родовых скрыто за стеллажами – его достают по мере необходимости. Операционные лампы тоже убрали с потолка, чтобы ничего не напоминало больницу.
В родовых установили «шведские стенки», кровати-трансформеры, есть и отдельные душевые. Кроме того, внедрили популярную на Западе и уникальную для нас семейную систему. Это апартаменты, где женщина находится от поступления до выписки. В комнате размещается еще беременная, когда начинаются роды, она переходит в зал, а после уже с малышом возвращается обратно в знакомое помещение. Есть и отдельный зал для пап, где их ждут мягкие диваны, огромный экран и игровые приставки.
Приветствовать новорожденных будут не только близкие, но и само здание. Когда появится мальчик, подсветка на фасаде вспыхнет синим, когда девочка – розовым. Иллюминация станет регулярной. Роддом рассчитан на 1500 родов в год.
Роддом – не единственное новшество. Здесь заработает детский стационар с операционным блоком. В нем будут проводить операции по нескольким направлениям: общая хирургия, ЛОР-операции, детская урология и травматология-ортопедия.
От стресса детей защитят дружелюбный интерьер и сопровождающие пациента сказочные персонажи: одни проводят на обследование, другие подскажут малышу, где его палата. С детьми будут заниматься воспитатели, развлечет их и огромный интерактивный экран с диагональю 495 дюйм.
Уникальные технологии собрал и новый центр реабилитации для взрослых и детей. Его оборудование не имеет аналогов на Урале. Роботизированные тренажеры позволяют заново учиться ходить, понимать, где верх и низ, удерживать равновесие, дают обратную связь, показывая, насколько пациент справляется с заданием. Есть роботы-тренажеры, которые помогут совершать движение, и те, что будут полностью выполнять их за человека. Например, когда идет восстановление после установки эндопротеза, а мышцы еще не готовы к нагрузкам.
Инновационная подвесная система поможет восстановиться после травм, тренажеры с чипами запоминают комплекс упражнений для конкретного человека, появится беговая дорожка с эффектом антигравитации, чтобы можно было тренировать мышцы без нагрузки на суставы.
Кроме того, в новом здании разместилась еще одна детская поликлиника, кабинеты приема для взрослых, новая лаборатория и отделение лучевой диагностики.
© «Вечерние ведомости»
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