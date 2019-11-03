Из Свердловского областного онкологического диспансера идут массовые увольнения

16:57 | 5.11.2019

Фото: гкси.рф

Из Свердловского онкодиспансера массово увольняются сотрудники. На сегодняшний день ушло не менее семи врачей.



Сначала ушли зам главврача Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие. В конце прошлой недели заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина и врач-эндоскопист Андрей Швыдкий.



Известно лишь о причинах увольнения Гребнева и Швыдкого. Как сообщает Андрей Швыдкий, новое руководство обеспокоено хозяйственной частью, нежели диагностикой опухолей на ранней стадии.



Как сообщает 66.ру, в Минздраве не считают это массовым увольнением. Власти считают это нормальной миграцией специалистов, однако пациенты жалуются, что уходят мастера своего дела.



Добавим, что в 2019 году в Областной онкологический диспансер пришло на работу 24 врача (На 1 января 2019 их было 267, на 5 октября 2019 стало - 291 врач). Также в онкодиспансер для освоения самых современных технологий лечения и диагностики пришли 22 ординатора с лечебного факультета УГМУ.



За 9 месяцев 2019 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась смертность от злокачественных новообразований среди жителей Свердловской области трудоспособного снизилась на 1,4%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»