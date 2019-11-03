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16:57 | 5.11.2019

Фото: гкси.рф

Из Свердловского областного онкологического диспансера идут массовые увольнения

Из Свердловского онкодиспансера массово увольняются сотрудники. На сегодняшний день ушло не менее семи врачей.

Сначала ушли зам главврача Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие. В конце прошлой недели заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина и врач-эндоскопист Андрей Швыдкий.

Известно лишь о причинах увольнения Гребнева и Швыдкого. Как сообщает Андрей Швыдкий, новое руководство обеспокоено хозяйственной частью, нежели диагностикой опухолей на ранней стадии.

Как сообщает 66.ру, в Минздраве не считают это массовым увольнением. Власти считают это нормальной миграцией специалистов, однако пациенты жалуются, что уходят мастера своего дела.

Добавим, что в 2019 году в Областной онкологический диспансер пришло на работу 24 врача (На 1 января 2019 их было 267, на 5 октября 2019 стало - 291 врач). Также в онкодиспансер для освоения самых современных технологий лечения и диагностики пришли 22 ординатора с лечебного факультета УГМУ.

За 9 месяцев 2019 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась смертность от злокачественных новообразований среди жителей Свердловской области трудоспособного снизилась на 1,4%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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