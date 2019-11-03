Подрядчик «ФСК ЕЭС» рассчитался с сотрудниками только после вмешательства прокуратуры

16:39 | 5.11.2019

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры АО «Уральская энергетическая строительная компания» в полном объеме погасила задолженность по выплате заработной платы перед 640 работниками за сентябрь 2019 года на сумму свыше 41,8 млн. рублей.



По факту невыплаты заработной платы в отношении АО «Уральская энергетическая строительная компания» прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Более того, в прокуратуре незамедлительно был заслушан представитель организации о принимаемых мерах, направленных на погашение задолженности по оплате труда.



Отметим, что АО «Уральская энергетическая строительная компания» является одним из самых крупных подрядчиков ПАО «ФСК ЕЭС» (сумма контрактов более 7 миллиардов рублей), предприятие занимается строительство подстанций преимущественно на Дальнем Востоке и Сибири.

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