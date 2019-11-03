В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенную гостиницу

16:03 | 5.11.2019

Фото: urban3p.com

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже недостроенной гостинице «Дели», расположенной около цирка. За здание площадью 25 тысяч квадратных метров назначена цена в 700 миллионов рублей. Продавец отметил, что у него имеется готовый эскизный проект реконструкции здания.



Напомним, мэрия Екатеринбурга планирует снести недострой к 2023 году. В следствие различных обстоятельств на сегодняшний день гостиница «Дели» находится в собственности ТДЦ «Мегаполис».



Ранее там планировалось открытие торгового центра, но строительство заморозили. Также площадка должна была стать местом для строительства храма святой Екатерины, но и тут недострой оказался забракован.



Помимо прочего, в мэрии планировали начать изымать участок у собственника уже в следующем году.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»