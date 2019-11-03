Новости дня
15:19 | 5.11.2019
Фото: tourister.ru
Закрытие кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откладывается на неопределенный срок
Как заявляет руководство кинотеатра, «просто так» уволить сотрудников в заявленные сроки уже невозможно. Сейчас для этого требуется официальное постановление о ликвидации учреждения, которое станет законной причиной сокращения персонала.
Директор «Салюта» Евгений Вагнер сообщает, что приступит к увольнению сотрудников только тогда, когда получит соответствующие документы, которые пока никто не предоставляет. Помимо прочего, Вагнер добавил, что сомневается в появлении таких документов, сообщают «Европейско-Азиатские новости».
Однако, появление распоряжения мэра города Александра Высокинского и руководства ДУМИ в ближайшее время ничего не изменит и персонал в указанный мэрией срок уволить не удастся. Поскольку, согласно законодательству, подача уведомления увольняемому сотруднику предусмотрена не менее чем за два месяца до прекращения трудовых отношений.
Руководитель аппарата городской администрации Илья Захаров заверяет, что трудовые права сотрудников кинотеатра нарушены не будут.
При этом коллектив «Салюта» продолжает борьбу за его сохранение.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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