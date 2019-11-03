В Екатеринбурге горела машина

14:35 | 5.11.2019

Фото: Наталья Федорова

Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась машина. На улице Полковая на площади два квадратных метра был поврежден салон автомобиля «Ford S-MAX».



Операторы зафиксировали вызов в 08:58. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что в тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава.



Открытое горение ликвидировано в 09:11. Проливка и разбор конструкций завершенык 09:36 часам по местному времени.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»