Новости дня
14:18 | 5.11.2019
Фото: vk.com
Математика из УрФУ отправили на психиатрическую экспертизу после заявления о развращении дочери
На данный момент мужчину отправили в стационар Свердловской областной психиатрической больницы для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, сообщает адвокат обвиняемого Сергей Мисиюк. Также адвокат добавил, что на экспертизе будет не только оценена вменяемость его доверителя, но и установлена причастность обвиняемого к приписанному ему преступлению.
Напомним, мужчина был задержан 8 октября по заявлению экс-жены, которая ранее уже пыталась лишить его родительских прав, чтобы беспрепятственно выехать с их совместной дочерью в Америку к своему старому возлюбленном Ричарду Гроуву.
В своем заявлении женщина сообщила, что 30 июля этого года ее экс-супруг совершил в отношении дочери развратные действия. Сотрудник пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков заявил, что у следственных органов имеются объективные доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому ему преступлению.
Среди доказательств – видео, на котором математик ходит по дому в нижнем белье, из которого виднеется половой орган. При этом девочка была тоже обнажена. К своему заявлению мать девочки приложила экспертизу из семейного центра «Гнездышко». В ней эксперт по фамилии Рябова сообщает, что дочь участников инцидента сообщила ей о домашнем насилии «в игровой форме». Якобы отец заставлял ее трогать ее половые органы и трогал сам ее половые органы.
В рамках допроса ребенка в СКР девочка все отрицала. Более того, обвиняемый заявил, что если когда-либо и прикасался к половым органам родной дочери, то только в тех случаях, когда мыл ее. Данные психолога и СКР расходятся.
Родственники мужчины уверены, что никакого сексуального подтекста в его действиях не могло быть. В силу проблем у ребенка с кожей врачи рекомендовали ей дома как можно чаще принимать воздушные ванны. Поэтому дома девочка привыкла ходить обнаженной. Соответственно, в помещении поддерживалась высокая температура, чтобы ребенок не простыл. Сами взрослые из-за этого также были вынуждены одеваться дома легко.
Тем не менее следствие сочло, что у него достаточно доказательств вины мужчины, и ходатайствовало перед судом об аресте. Ходатайство об аресте обвиняемого 10 октября рассматривала судья Кировского райсуда Крестина Упорова. отца мужчины с женой в зал не пустили. Подробно разбираться в обстоятельствах дела суд не стал. Молодой человек был арестован на 1 месяц и 26 суток, то есть до 3 декабря включительно. Ему предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
Член СПЧ Татьяна Мерзлякова взяла дело под свой контроль. Ей кажется странным, что женщина обратилась в полицию через долгое время после описанных ею событий. Татьяна Мерзлякова уверена, что права отца в этом случае нарушены.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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