Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в серии разбоев

13:17 | 5.11.2019

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких грабежей и разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций, а также различные магазины и торговые точки.



Так, в течение дня 3 ноября в полицию Екатеринбурга поступили сообщения о нападениях с трех адресов. Около полудня неизвестный под угрозой ножа похитил порядка 5 тысяч рублей из микрокредитной организации на улице Сыромолотова. Около 17.30 аналогичное преступление было совершено на Родонитовой, где добычей нападавшего стали 2 тысячи рублей. Сообщение о третьем нападении поступило через три часа из магазина на улице Ильича.



В ходе проведенного полицейскими комплекса оперативно-розыскных мероприятий дерзкий налетчик был выявлен и изобличен в тот же день. Оперативники задержали его во дворе дома, где он снимал жилье, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Задержанным оказался нигде не работающий 39-летний житель г. Режа ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. В ходе последующей работы с подозреваемым удалось установить его причастность к совершению еще семи грабежей и разбоев,. Мужчина признал свою вину.



При осмотре съемной квартиры подозреваемого полицейские обнаружили пачку билетов «Банка приколов». Как выяснилось, в ходе одного из нападений менеджер, которому налетчик угрожал ножом, не растерялся и отдал вместо настоящих денег бутафорские.



На время следствия мужчина помещен под стражу.

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