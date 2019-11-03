Снег – не помеха: в Екатеринбурге продолжат укладывать тротуар, несмотря на погоду

12:49 | 5.11.2019

Фото: ura.ru

Несмотря на то, что в Екатеринбурге прошел снегопад, тротуары в центре города остаются в «разобранном» виде. На проспекте Ленина, где принято решение уложить гранит, стоят покрытые снегом стопки плиток, деревянные конструкции и инструменты, осложняющие движение пешеходов.



Несмотря на сложившиеся обстоятельства, чиновники заверяют, снег не является противопоказанием для подобного рода работ. Более того, ремонт дорог будет завершен к концу этого года.



Пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян поясняет, что если подложка заранее подготовлена, то плитку можно укладывать даже в минусовую температуру. Более того, в местах укладки делают «тепляки» – конструкции из дерева и пленки, предотвращающие попадание осадков на рабочую зону.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»