Новости дня
12:24 | 5.11.2019
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В Екатеринбурге землю, предназначенную для станции метро, выставили на продажу
Например, на территории площадью 1 тыс. квадратных метров на перекрестке улиц Викулова и Крауля предложено строительство административного здания. По данным публичной кадастровой карты, указанная территория засажена деревьями. По данным Росреестра, данный участок был предназначен для строительства станции метро и рабочего ствола второй линии метрополитена. Он относится к общественно-деловой зоне местного значения. Мэрия предлагает арендовать его по начальной цене около 2,2 млн рублей.
Помимо прочего, участок более 30 тысяч квадратных метров в квартале улиц Исследователей и Краснолесья предложен для капитального строительства. Известно, что на данный момент здесь установлена территориальная зона ПК-1, которая дает возможность возводить производственно-коммунальные объекты. Начальная стоимость аренды – 9,5 млн рублей.
Также выставлен на торги участок в 16,2 тыс. квадратных метров на улице Амундсена на УНЦ. Известно, что данный участок представляет зеленую зону города.
В районе улицы Щербакова участок около 160 тыс. квадратных метров предложено арендовать за сумму больше 8,7 млн рублей для размещения детских спортивных площадок и оборудования мест для отдыха с парковками.
Прием заявок для участия в аукционах начался уже вчера. Торги пройдут в период с 29 ноября по 3 декабря.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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