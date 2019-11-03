В Екатеринбурге затопило сквер у Главпочтамта

11:58 | 5.11.2019

Фото: znak.com

Сегодня утром в Екатеринбурге затопило сквер им. Попова у Главпочтамта. Большая лужа распространилась не только на газоне и тротуаре, но и частично затопила пешеходный переход около остановки общественного транспорта и проезжую часть.



Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», водопровод диаметром 150 миллиметров, откуда вытекала вода, был отключен. Вода уходит в ливневку, водоснабжение не нарушено. Помимо прочего, причины аварии и сроки восстановления водопровода уже выясняются. Благоустройство сквера будет восстановлено в обязательном порядке.



Напомним, реставрация сквера, приуроченная к празднованию 300-летия Екатеринбурга, проходила в 2018 году по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Благоустройство сквера обошлось городскому бюджету в 40 млн рублей. В то время был переложен асфальт, бехатон и гранитные плиты на дорожках. Помимо прочего, было установлено новое освещение и водный фонтан заменен на светодиодный.



Более того, реконструкция была завершена лишь в январе этого года, несмотря на запланированный срок – конец декабря 2018 года. Активный период работ пришелся на зиму.



Отметим, что весной этого года жители Екатеринбурга заметили, что плиты на дорожках шатаются и крошатся. Частично их уже переложили.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»