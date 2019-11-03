В Серове в ходе застолья мужчина облил оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и поджег

11:47 | 5.11.2019

В Серове осужден 26-летний житель пос. Восточный, поджегший своего знакомого при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).



Судом установлено, что в ночь с 11 на 12 февраля 2019 года после совместного распития спиртных напитков Тимофеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим знакомым, на почве личных неприязненных отношений нашел в доме легковоспламеняющуюся жидкость, облил ей своего оппонента и поджёг спичками.



Пострадавшему причинены термические ожоги различных частей тела площадью около 75 % тела с развитием осложнений в виде ожогового шока, стресса язвы желудка, кровоизлияний в головном мозге, отека легких. Указанные повреждения повлекли по неосторожности причинение смерти потерпевшего.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее Тимофеев уже был судим за совершение умышленного преступления против жизни и здоровья гражданина.

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Суд, с учетом позиции прокурора, частично сложив наказание, назначенное по приговору, вынесенному в июле 2019 года, приговорил Эдуарда Тимофеева к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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