На Урале суд взыскал полмиллиона рублей с виновницы ДТП, травмировавшей школьницу

11:19 | 5.11.2019

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд взыскала компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу школьницы, пострадавшей в результате ДТП год назад.



Установлено, что днем 6 сентября 2018 года водитель вазовской «семерки» допустила наезд на несовершеннолетнюю, переходящую проезжую часть дороги. При этом, нарушителем не было выполнено законное требование сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования при наличии явных признаков алкогольного опьянения.



В результате ДТП ребенок получил переломы шейки левого бедра со смещением, костей таза с обеих сторон, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы передней брюшной стенки и почек, рваную рану левого коленного сустава, множественные ссадины лица, туловища, верхних и нижних конечностей.



Вследствие полученных травм девочка была вынуждена пройти длительное стационарное и амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба прокураткуры Свердловской области.



Не согласившись с решением районного суда, виновница ДТП обжаловала его в апелляционном порядке, однако Свердловский областной суд решение суда 1-ой инстанции оставил без изменений.

© «Вечерние ведомости»