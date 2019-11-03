Ущерб в сотни тысяч рублей: в Екатеринбурге неизвестные обокрали майнинговую ферму

10:00 | 5.11.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге неизвестные обокрали майнинговую ферму, расположенную в гараже на улице Инженерной.



Как сообщил владелец имущества, из помещения вынесли 30 видеокарт и перфоратор. Сумма нанесённого ущерба составила 742 тысячи рублей. Также мужчина отметил, что взломщики не взяли оборудование, которое легче вынести и которое дороже стоит.



Гараж оборудован сигнализацией, однако ночью она не сработала. Владелец узнал об инциденте самостоятельно, когда в Telegram появилось уведомление о том, что в 04:25 оборудование отключилось. При этом у мужчины заключён договор на охрану с местным ЧОП, но никаких звонков от предприятия не поступало.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»