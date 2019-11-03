В Екатеринбурге грузовик влетел в дерево

09:46 | 5.11.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Накануне вечером в Екатеринбурге возле дома № 18 на улице Металлургов грузовик выехал на обочину и на скорости врезался в дерево.



Очевидцы произошедшего в группе «Инцидент Екатеринбург» сообщают, что в результате аварии водитель грузовика не пострадал. Кроме того, он не задел других участников движения.



Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»