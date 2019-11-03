Бывший свердловский силовик, министр МВД по КЧР остался без работы

09:45 | 5.11.2019

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике генерал-майора Игоря Трифонова. Ранее, до июня 2017 года он возглавлял УМВД России по Екатеринбургу. В КЧР следом за Трифоновым также уехал начальник ОП №15 Владимир Вдовик, заняв должность заместителя начальника полиции МВД по КЧР.



Кроме этого, в Карачаево-Черкесию перебрался замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Екатеринбургу Владимир Бабакин, которому предложена должность в оперативно-розыскной части собственной безопасности республиканского МВД.



Согласно этому же указу Президента, от должности освобожден руководитель 4-ого следственного управления ГСУ СК РФ Руслан Ибиев.



Кто займет посты уволенных силовиков, неизвестно.

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