В Первоуральске пропала сибирская хаски по кличке Боня

09:21 | 5.11.2019

В Первоуральске пропала сибирская хаски волчьего окраса по кличке Боня. У собаки проблемы со здоровьем. Она нуждается в особом питании и уходе, иначе может не выжить.



Последний раз её видели первого ноября между посёлками Магнитка и Первомайка примерно в 8 утра. Позже в посёлке Первомайка к собаке подъехала иномарка, вышел мужчина, посадил Боню в автомобиль и увёз в неизвестном направлении.



Хозяева питомца нашедшему гарантируют вознаграждение. Если вы видели собаку или знаете, где она может находиться – сообщите об этом, позвонив 8 950 658 49 16 или 8 996 185 50 76.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»