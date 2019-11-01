В Первоуральске около детсада незаконно торговали водкой и спиртом

В Первоуральске общественники пресекли незаконную торговлю крепкими алкогольными напитками около детского сада в центре города. Как сообщил veved.ru координатор партпроекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, торговая точка была расположена на первом этаже дома №9а по улице Ленина. Вместе с Чукреевым участие в рейде принял депутат местной гордумы Дмитрий Маштаков.«На место были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли из незаконного оборота ящик водки, ящик фунфыриков с этиловым спиртом и игровой терминал», – рассказал Дмитрий Чукреев.По его словам, он уже составил обращение в прокуратуру по факту торговли спиртным около дошкольного учреждения, поскольку расстояние от входа в магазин до ДОУ составляет не более 35 метров, тогда как согласно законодательству муниципального образования, должно быть не менее 200 метров.