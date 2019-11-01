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18:58 | 4.11.2019
Фото: ФК «Урал»
ФК «Урал» на домашнем поле потерпел поражение в матче с «Оренбургом»
«Оренбург» забил два мяча в первом тайме – на 4-й минуте отличился Фамейе, а в добавленном времени забил Алвеш. Во втором тайме хозяева сократили отставание – автором забитого мяча стал Бикфалви. Сравнять счёт «Уралу» так и не удалось.
После матча «Оренбург» закрепился на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а екатеринбуржцы остались на восьмом месте. У обеих команд по 18 очков.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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