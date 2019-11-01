ФК «Урал» на домашнем поле потерпел поражение в матче с «Оренбургом»

18:58 | 4.11.2019

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 4 ноября, в Екатеринбурге состоялся футбольный матч «Урал» – «Оренбург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:2.



«Оренбург» забил два мяча в первом тайме – на 4-й минуте отличился Фамейе, а в добавленном времени забил Алвеш. Во втором тайме хозяева сократили отставание – автором забитого мяча стал Бикфалви. Сравнять счёт «Уралу» так и не удалось.



После матча «Оренбург» закрепился на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а екатеринбуржцы остались на восьмом месте. У обеих команд по 18 очков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»