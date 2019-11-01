На Урале произошла авария с участием трёх автомобилей. Есть пострадавшие

17:08 | 4.11.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня днём, около 12:30, на 63 км федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень (Белоярский район) произошла авария с участием автомобилей Ssangyong, Ford Focus и Toyota Camry.



63-летняя женщина за рулём Ssangyong начала обгонять грузовую автомашину Volvo, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась на встречке с Ford Focus и Toyota Camry.



В результате аварии водитель Ford Focus получил ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Также в автомобиле пострадали пассажиры – 22-летняя девушка получила СГМ и травму живота; у двух 20-летних девушек врачи диагностировали ушибы грудных клеток, травму живота, перелом ключицы и крестца.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»