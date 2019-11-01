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15:14 | 4.11.2019

На Урале разыскивают мужчину с двумя маленькими детьми

В Уфе пропал 37-летний мужчина с двумя маленькими детьми. Он может находиться в Свердловской области.

26 октября Артём Мазов ушел гулять с детьми и не вернулся. Его супруга Эльмира написала заявление в полицию об их пропаже и попросила всех неравнодушных помочь ей отыскать семью. К настоящему времени удалось найти только автомобиль Артёма.

Правоохранительными органами высказываются разные версии, где могут находиться Мазовы. По одной из них мужчина мог таким образом отомстить своей супруге, которая собиралась подавать на развод. Также следователи не исключают, что все трое пропавших могут быть уже мертвы.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» не теряют надежды найти отца и двух детей — пятилетнего Славу и восьмилетнего Илью живыми. Проверяя все соседние регионы в надежде найти пропавших, они опубликовали ориентировку.

На Урале разыскивают мужчину с двумя маленькими детьмиВглядитесь в эти фотографии, может быть, вы видели Артёма, Славу и Илью.

«Мы не исключаем, что Мазовы могут находиться и в Свердловской области, а также в других смежных с ней областях. Прошло достаточно времени с момента пропажи, чтобы добраться до других регионов», — говорит региональный представитель отряда «Лиза Алерт» в Башкирии.

Сообщить информацию вы сможете по телефонам: 8(800)700-54-52, 112 или по телефонному номеру полиции – 02.

© «Вечерние ведомости»

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