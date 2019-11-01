«Остались без куша»: на Урале грабители пытались вынести банкомат из магазина

14:11 | 4.11.2019

Минувшей ночью в Свердловской области грабители пытались вынести банкомат из магазина, однако закончить начатое у них не удались. Инцидент произошёл на улице Лермонтова в посёлке Кедровка.



«Попытка ограбления у злоумышленников сорвалась. Они остались без куша. По данному факту сыщики уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников»,- прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



По словам очевидцев, грабители чем-то обмотали банкомат и начали выносить его, из-за чего входные двери вдребезги сломались.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»