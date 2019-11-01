Новости дня
14:11 | 4.11.2019
«Остались без куша»: на Урале грабители пытались вынести банкомат из магазина
«Попытка ограбления у злоумышленников сорвалась. Они остались без куша. По данному факту сыщики уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников»,- прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам очевидцев, грабители чем-то обмотали банкомат и начали выносить его, из-за чего входные двери вдребезги сломались.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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