В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге празднуют День народного единства

13:30 | 4.11.2019

Сегодня до 16:00 в ЦПКиО Екатеринбурга отпразднуют День народного единства. Главной зоной дня станет гигантская инсталляция возле Центрального фонтана.



Посетители смогут увидеть выступления артистов Уральского государственного театра эстрады и шоу-группы «Эйфория», а также творческих коллективов на концертно-развлекательной программе.



Кроме того, пресс-служба парка сообщает, что для горожан подготовлены тематические викторины, конкурсы и музыкальный квиз, где все участники получат призы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»