На Урале произошло смертельное ДТП

12:32 | 4.11.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Минувшей ночью на 112 км автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП, в результате которого один человек погиб на месте, и ещё два получили травмы.



По предварительным данным, 22-летний водитель Форд Фокус двигался из Екатеринбурга в сторону Камышлова, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.



Водитель погиб. Два пассажира (мужчина 1989 года рождения и девушка 1999 года рождения) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ЦРБ города Богданович.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»