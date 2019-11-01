Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

12:32 | 4.11.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале произошло смертельное ДТП

Минувшей ночью на 112 км автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП, в результате которого один человек погиб на месте, и ещё два получили травмы.

По предварительным данным, 22-летний водитель Форд Фокус двигался из Екатеринбурга в сторону Камышлова, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

Водитель погиб. Два пассажира (мужчина 1989 года рождения и девушка 1999 года рождения) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ЦРБ города Богданович.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:43 | 4.11.2019
В Перми отмечают День народного единства

15:36 | 4.11.2019
Пермячка стала лучшим приставом-исполнителем ФССП России

15:14 | 4.11.2019
На Урале разыскивают мужчину с двумя маленькими детьми

14:11 | 4.11.2019
«Остались без куша»: на Урале грабители пытались вынести банкомат из магазина

13:30 | 4.11.2019
В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге празднуют День народного единства

12:32 | 4.11.2019
На Урале произошло смертельное ДТП

10:35 | 4.11.2019
На нескольких улицах в Екатеринбурге запретят парковку

10:14 | 4.11.2019
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по автомобилю и его владельцу

10:04 | 4.11.2019
Губернатор Максим Решетников поздравляет жителей Прикамья с Днем народного единства

09:51 | 4.11.2019
В Екатеринбурге бабушка попала под колёса иномарки

03.11.2019

23:16 | 3.11.2019
В Екатеринбурге обсудили тему законодательных ограничений в Интернете

19:11 | 3.11.2019
В Качканаре из-за пьяного вождения от должности отстранили начальника полиции

17:44 | 3.11.2019
После праздников в Свердловской области потеплеет

17:33 | 3.11.2019
В Свердловской области проходит масштабный Фестиваль культуры и искусства народнов России

15:52 | 3.11.2019
Полиция Екатеринбурга прокомментировала кражу инвалидной коляски у мальчика с ДЦП

14:21 | 3.11.2019
Боец Магомед Курбанов в Екатеринбурге стал чемпионом WBO International

12:48 | 3.11.2019
«Нам здесь жить»: в Екатеринбурге проходит митинг против строительства мусорного полигона

11:59 | 3.11.2019
В Свердловской области состоится «Ночь искусств». Рассказываем, куда пойти

11:06 | 3.11.2019
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Белинского

10:55 | 3.11.2019
В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал подросток

10:24 | 3.11.2019
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорела дорогая иномарка

04:06 | 3.11.2019
Пермская футбольная команда «Звезда-2005» выиграла седьмой кубок России

04:04 | 3.11.2019
Пермские спортсмены завоевали 22 медали на всероссийских и межрегиональных соревнованиях

04:03 | 3.11.2019
В Прикамье объявлен конкурс на проектирование краеведческого музея

04:02 | 3.11.2019
Школьники Пермского края попробуют себя в роли предпринимателей

02.11.2019

22:08 | 2.11.2019
В Свердловской области ищут пропавшую 20-летнюю девушку

21:36 | 2.11.2019
Волейбольная команда «Уралочка» вырвала победу у красноярского «Енисея»

21:22 | 2.11.2019
В Екатеринбурге снегоуборочный трактор развлекался вместо того, чтобы убирать снег

20:54 | 2.11.2019
Центральный военный округ отправил на службу более 10 тысяч призывников

20:42 | 2.11.2019
ХК «Автомобилист» разгромил челябинцев в выездом матче

20:27 | 2.11.2019
В Свердловской области из-за пневмонии на карантин закрыли детские сады и школы

19:54 | 2.11.2019
Екатеринбуржцы смогут осмотреть военную технику, посетить наблюдательный пост и отведать солдатской каши

19:35 | 2.11.2019
Екатеринбургского Тарзана похоронят как офицера МВД

19:16 | 2.11.2019
Почти 300 жилых домов Невьянска остались без света

18:59 | 2.11.2019
В Екатеринбурге выберут лучшую маму

17:49 | 2.11.2019
В столице Урала украли инвалидную коляску у маленького мальчика





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 