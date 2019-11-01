На нескольких улицах в Екатеринбурге запретят парковку

10:35 | 4.11.2019

До конца 2019 года в Екатеринбурге ещё на шести улицах появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».



Речь идёт о следующих участках: Серова (перед Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка); Фронтовых Бригад (от Шефской до Бабушкина); Громова (от Шаумяна до Волгоградской); Декабристов (перед Луначарского — 100метров до перекрестка); Луначарского (от Энгельса до Малышева); Монтажников (от дома № 32 до Расточной) — только для грузового транспорта).



Такие изменения нужны для того, чтобы повысить пропускную способность городских магистралей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»