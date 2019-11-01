В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по автомобилю и его владельцу

10:14 | 4.11.2019

Фото: Анастасия Осипова

В Екатеринбурге в Базовом переулке водитель «ГАЗели» чуть не устроил аварию в плотном потоке автомобилей, а после словесной ссоры с другим участником движения открыл стрельбу по нему и его автомобилю.



Машины ехали со стороны Сибирского тракта. «ГАЗель» начала перестраиваться из крайнего правого ряда в левый, из-за чего Lada Kalina начала резко тормозить и чуть не угодила под грузовик. Через некоторое время автомобилисты поравнялись, и водитель легковушки заметил, что водитель «ГАЗели» активно ему что-то показывает руками. Когда мужчина подошел к грузовику, его водитель достал пистолет и открыл стрельбу.



Мужчина за рулём «ГАЗели» выстрелил несколько раз и попал «Ладу», в салоне которой находились жена и ребёнок водителя.



В воскресенье мужчина подал заявление в отдел полиции № 7. Сейчас он ищет свидетелей происшествия, у которых установлен видеорегистратор.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»