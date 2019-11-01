В Екатеринбурге обсудили тему законодательных ограничений в Интернете

23:16 | 3.11.2019

На заседании «Экспертного клуба Екатеринбурга», который прошел на площадке «Дома журналиста» обсудили тему законодательных ограничений в Интернете. Участники дискуссии убеждены, что на интернет-пространство должны распространяться те же законы, что и на пространство реальное, выступив за запрет анонимного использования соцсетей и мессенджеров.



Так, генеральный директор РИА «Накануне.ru», Татьяна Николаева отметила, что несмотря на запрет Телеграм им все пользуются, даже СМИ «уходят» на данную площадку, потому что там публиковать свои новости проще и безопаснее с точки зрения ответственности перед законом.



По мнению экспертов, Роскомнадзору и другим ведомствам стоит выпустить некоторые разъяснения законодательных ограничений, которые бы позволили журналистам избегать ошибок и неправомерных действий, способных привести к блокировке сайта и приостановлению деятельности новостного издания.



«Задача СМИ – это большая аудитория. Любое СМИ старается нарастить аудиторию. Те, кто знаком с процессом освещения событий, знает, что, конечно, сначала горячая новость может быть совершенно иной, потом возникают подробности и оказывается, что не все, о чем мы узнали вначале, соответствует реальности. Однако, если мы будем ждать, чем новость закончится, выдать ее в информпространство будет невозможно, она уже к тому времени разойдется по соцсетям», – выразила свою позицию директор газеты «Московский комсомолец-Урал» Ольга Михайлова.



Отдельно эксперты обратили внимание на сроки исполнения решения суда. К примеру, сейчас несоответствующую действительности информацию СМИ должны удалить в течение суток, но по факту ответчик может не знать о решении суда и не успеть исполнить требование, особенно если решение вынесено накануне выходного дня.



По словам эксперта Уральской ассоциации Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма, доцента кафедры археологии и этнологии Уральского федерального университета Алексея Старостина, нужно прививать подросткам культуру общения в Интернете.



«Нужно объяснять, что такое социальные сети, что это та же «улица». Нужно объяснять что соцсети – публичное пространство», - подчеркивает эксперт.

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