В Качканаре из-за пьяного вождения от должности отстранили начальника полиции

19:11 | 3.11.2019

Фото: новыйкачканар.рф

В Качканаре начальника местной полиции Дениса Сизова задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Названное должностное лицо действительно является объектом проверочных мероприятий, которые проводятся сотрудниками инспекции по работе с личным составом ГУ МВД Свердловской области и подразделения собственной безопасности главка. Указанный руководитель на период детального разбирательства произошедших обстоятельств отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае если информация найдет свое подтверждение, последует его увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам, о чем мы проинформируем общественность дополнительно»,- рассказал Валерий Горелых.



Кроме того, Горелых отметил, что врио начальника территориального УВД назначен заместитель Дениса Сезова подполковник Равиль Нуриев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»