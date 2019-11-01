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17:44 | 3.11.2019

Фото: ura.ru

После праздников в Свердловской области потеплеет

По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра, 4 ноября, в регионе будет ещё достаточно прохладно, а вот сразу после праздников на Средний Урал придёт потепление. 6 ноября отметки термометров поднимутся до отметки +5 °С. Однако, потепление и осадки в виде мокрого снега, а кое-где и в виде дождя, приведут к образованию гололедицы на дорогах, в связи с чем водителям, впрочем, как и пешеходам, нужно быть внимательнее.

В понедельник, 4 ноября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью снег, днем снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5 °С … -10 °С, при прояснении до -16 °С, днём +1 °С …-4 °С, в низинах до -9 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15м/сек.

5 ноября в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие, местами умеренные осадки, ночью снег, днем мокрый снег; на дорогах гололедица. Температура ночью -2 °С … -7 °С, днём -1 °С …+4 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15м/сек.

6 ноября будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем, на севере до сильных; местами гололедные явления. Температура ночью +1 °С … -4 °С, днём 0 °С …+5 °С. Ветер юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 16 м/сек.

В столице Урала 4 ноября облачно с прояснениями, без существенных осадков; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -8 °С...-10 °С, днём -1 °С...+1 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.

5 ноября в Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Температура ночью -2 °С … -4 °С, днём +2 °С …+4 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.

6 ноября облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Температура ночью -1 °С … +1 °С, днём +3 °С …+5 °С. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

© «Вечерние ведомости»

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