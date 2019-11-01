Новости дня
17:44 | 3.11.2019
Фото: ura.ru
После праздников в Свердловской области потеплеет
В понедельник, 4 ноября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью снег, днем снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5 °С … -10 °С, при прояснении до -16 °С, днём +1 °С …-4 °С, в низинах до -9 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15м/сек.
5 ноября в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие, местами умеренные осадки, ночью снег, днем мокрый снег; на дорогах гололедица. Температура ночью -2 °С … -7 °С, днём -1 °С …+4 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15м/сек.
6 ноября будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем, на севере до сильных; местами гололедные явления. Температура ночью +1 °С … -4 °С, днём 0 °С …+5 °С. Ветер юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В столице Урала 4 ноября облачно с прояснениями, без существенных осадков; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -8 °С...-10 °С, днём -1 °С...+1 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
5 ноября в Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Температура ночью -2 °С … -4 °С, днём +2 °С …+4 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
6 ноября облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Температура ночью -1 °С … +1 °С, днём +3 °С …+5 °С. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
© «Вечерние ведомости»
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