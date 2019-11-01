Новости дня
17:33 | 3.11.2019
Фото: све.рф
В Свердловской области проходит масштабный Фестиваль культуры и искусства народнов России
В театре эстрады проходит праздник ремесел и промыслов. На площадке работают творческие мастерские, где каждый желающий может заняться резьбой по дереву и кости, урало-сибирской росписью, ткачеством, лозоплетением, гончарным делом и другими традиционными уральскими ремеслами под руководством лучших мастеров.
Кроме того, гости могут посетить ярмарку и посмотреть выступления фольклорных коллективов и исполнителей Свердловской области.
4 ноября на Площади Труда состоится театрально-концертный марафон, где уральцы смогут увидеть лучшие творческие коллективы Екатеринбурга. В этот же день в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества пройдёт праздник национальных культур «Урал многонациональный».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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