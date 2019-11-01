Новости дня
12:48 | 3.11.2019
Фото: Накануне.RU, Артём Ерофонов «Вечерние ведомости»
«Нам здесь жить»: в Екатеринбурге проходит митинг против строительства мусорного полигона
К началу митинга в 12 часов дня в парке собралось по одним оценкам около сотни человек, по другим не менее трёхсот.
Люди, пришедшие на акцию, выступают не только против строительства мусорного полигона в этом месте, но и против того, что решения о строительстве таких опасных объектов принимаются наверху без учета мнения местных жителей, митингующие требуют согласовывать публично такие важные вопросы.
По словам организатора акции Эдуарда Мансурова, схема должна быть такой: «МинЖКХ публично объявляет о требованиях к участкам, на которых нужно строить МСК или полигоны, максимально доводя информацию до всех потенциальных интересантов. Все заинтересовавшиеся владельцы участков начинают борьбу за мнение местных жителей, а не чиновников, обещая взамен на их согласие построить дороги или иные интересующие их объекты инфраструктуры».
Кстати, Эдуард Мансуров приглашал пообщаться с народом и чиновников, чтобы задать вопрос: «Почему данное ранее обещание не строить объект не согласуется с тем, что в проект генплана мусорный полигон уже занесен?». Кроме того, митингующие, считая, что их права явно нарушаются, хотели бы услышать и уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову, которая недавно вошла и в СПЧ при президенте РФ. Однако никто из представителей власти протестную акцию посетить не соизволил, и на все вопросы митингующим пришлось отвечать самим себе.
Стоит отметить, что мусорные объекты под Сысертью грозят не только экологической катастрофой, но и представляют опасность для авиации, именно над этим районом пролегает воздушный путь самолётов вылетающих из аэропорта Кольцово.
На днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на юге города полигона не будет, там построят только мусоросортировочный завод, а так называемые хвосты, то что остаётся после сортировки бытового мусора, будут отвозить на Северный полигон, расположенный недалеко от Верхней Пышмы. Но в таком случае размещение сортировочного комплекса на границе с Сысертским городским округом не оправдано с логистической точки зрения. Собранный мусор придётся перевозить дважды, сначала на юг города для сортировки, а затем оставшуюся часть на север мегаполиса – для утилизации.
Общественники уверены, что появление мусороперерабатывающего завода в южной части города станет весомым аргументом для того, чтобы и свалку разместить именно около него, тем более, что в территориальной схеме обращения с коммунальными отходами к 2025 году здесь должен быть построен полигон «Екатеринбург-Юг».
Отметим, Владимир Путин, комментируя строительство другого мусорного полигона (в Архангельской области), говорил, что такие вопросы нужно решать, учитывая мнение местных жителей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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12:48 | 3.11.2019
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