Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Белинского

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Ранним утром 3 ноября в Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского и Большакова, рядом с жилым комплексом «Огни Екатеринбурга», прорвало трубу. Проезжая часть улиц в буквальном смысле слова ушла под воду, впрочем, как и парковка «Огней Екатеринбурга».Как сообщили в МУП «Водоканал», заявка поступила в 05:00. К месту аварии сразу же выехала аварийная бригада. В настоящее время авария, произошедшая из-за сильного износа коммунальных сетей, устранена.