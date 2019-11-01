В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал подросток

10:55 | 3.11.2019

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Накануне днём, в 13:20, в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко BMW сбил 14-летнего подростка, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.



Водитель ехал со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Карла Маркса и у дома № 24 по Пархоменко допустил наезд на пешехода.



В результате столкновения мальчик получил перелом левого бедра и был госпитализирован в ЦГБ № 2.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»