В Свердловской области ищут пропавшую 20-летнюю девушку

22:08 | 2.11.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В свердловском поселке Красноярка пропала 20-летняя девушка. Ее местонахождение не могут установить уже почти месяц.



Ольгу Васильевну Кульматову видели последний раз 7 октября этого года Приметы пропавшей: рост 162 см, нормальное телосложение, черные кудрявые волосы до плеч, карие глаза. На момент пропажи она была одета в голубую куртку, серые штаны с надписью «Reebok» и белые кроссовки. С собой у Ольги была черная маленькая сумка через плечо (ремешок в виде цепочки).



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ольги Васильевны, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»