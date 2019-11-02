Волейбольная команда «Уралочка» вырвала победу у красноярского «Елисея»

21:36 | 2.11.2019

Фото: «Уралочка-НТМК»

Сегодня, 2 ноября, в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта волейбольная команда «Уралочка» встретилась с красноярским «Елисеем». Свердловчанки одержали победы в трёх сетах.



Первый сет закончился со счётом 25:12. Вторая игра была более напряжённой, но уральские волейболистки все же смогли вырваться вперёд, и сет закончился со счётом 25:23. В последней партии преимущество «Уралочки» продолжило расти, и спортсменки вновь одержали победу. На табло светилось – 25:16.



Как заявил главный тренер «Уралочки» Николай Карполь, противник позволил команде играть лучше – спортсменки были более собранными. По его словам, в игру вписывались даже те игроки, которых выпускали на площадку на замену.



– Лучше сыграла Костючик, не мешала никому играть. Это было очень важно. Также была более высокая концентрация внимания, особенно в первом сете. Новичок из Кубы Аилама должна постепенно готовиться, чтобы стать игроком первого состава. У нее ещё есть время, – отмечает Карполь.



3 ноября «Уралочка» встретится с «Динамо-Метар». В финал Кубка России по волейболу выйдет только победитель группы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»