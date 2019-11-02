В Екатеринбурге снегоуборочный трактор развлекался вместо того, чтобы убирать снег

21:22 | 2.11.2019

Фото: e1.ru

В столице Урала на улице Маршала Жукова, 9 местный житель заметил снегоуборочный трактор, крутивший колесами в воздухе вместо того, чтобы очищать улицы от осадков.



Как рассказал очевидец произошедшего Александр, водитель поднял колеса, которые просто крутились, а он в этот момент занимался в салоне своими делами.



В администрации Екатеринбурга рассказали, что данный трактор не является муниципальным. В пресс-службе отметили, что это, скорее всего, техника управляющей компании.



«Если горожане будут замечать подобные факты, пусть снимают и присылают. Будем разбираться», – добавили в мэрии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»