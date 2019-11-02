ХК «Автомобилист» разгромил челябинцев в выездом матче

20:42 | 2.11.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Сегодня, 2 ноября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» разгромил челябинский «Трактор» в выездном матче. Игра закончилась со счётом 3:5.



Счёт открыл «шофер» Алексей Василевский. Затем через пару минут в ворота соперников шайбу отправил Вячеслав Литовченко. Во втором периоде отличился Павел Дацюк – счёт стал 0:3.



Челябинцы отыграли одну шайбу во второй двадцатиминутке, но их радость длилась недолго, Найджел Доус и Андрей Обидин друг за другом отправили шайбы в ворота соперника.



В третьем периоде спортсмены «Трактора» вновь активизировались и смогли забить ещё две шайбы. Однако победа все же осталась за «Автомобилистои».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»