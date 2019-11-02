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20:27 | 2.11.2019
Фото: Яндекс.Картинки
В Свердловской области из-за пневмонии на карантин закрыли детские сады и школы
Как рассказал замначальника отдела эпидемнадзора управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, заболеваемость пневмонией отслеживается в еженедельном режиме. За 42-ю неделю было зарегистрировано 1166 случаев пневмонии, что выше средних многолетних уровней на 20%.
Добавим, что показатели заболеваемости более высокие в группе детей раннего возраста.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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