В Свердловской области из-за пневмонии на карантин закрыли детские сады и школы

20:27 | 2.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Свердловской области из-за высокой заболеваемости пневмонией на карантин закрыли 15 групп в 12 детских садах и пять школ.



Как рассказал замначальника отдела эпидемнадзора управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, заболеваемость пневмонией отслеживается в еженедельном режиме. За 42-ю неделю было зарегистрировано 1166 случаев пневмонии, что выше средних многолетних уровней на 20%.



Добавим, что показатели заболеваемости более высокие в группе детей раннего возраста.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»