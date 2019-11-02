Екатеринбуржцы смогут осмотреть военную технику, посетить наблюдательный пост и отведать солдатской каши

19:54 | 2.11.2019

Фото предоставлено организаторами

В Екатеринбурге 5 ноября на площади Советской армии местные жители смогут посмотреть на военную технику, отведать солдатской каши и пройти тестирование на готовность служить в разведке. Именно в этот день военнослужащие разведывательных подразделений ЦВО отметят День военного разведчика.



Для уральцев с 14:00 будет организована выставка техники, которая применяется разведывательными подразделениями ЦВО – бронеавтомобиль «Тигр», комплекс разведки «Ирония», портативные станции ближней разведки «Фара» и «Соболятник». Гости также смогут посетить наблюдательный пост, оборудованный штатным орудием и приборами разведки и наблюдения.



Праздник завершится акцией «Солдатская каша» в палатке, стилизованной под события Великий Отечественной войны.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»