Екатеринбургского Тарзана похоронят как офицера МВД

19:35 | 2.11.2019

Фото: соцсети

Сергея Зобнина, бегающего босиком и более известного в Екатеринбурге как Тарзан, похоронят за счёт МВД, так как он много лет прослужил в правоохранительных органах.



О том, что погиб 63-летний Сергей Зобнин, бегавший по улицам Екатеринбурга без обуви и в коротких шортах, стало известно совсем недавно. После смерти выяснилось, что родственников у Сергея нет. Его уже собирались хоронить как неопознанного, так как никто не брал ответственность по организации его похорон, но вовремя вмешались полицейские.



Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, Сергей Макарович Зобнин шесть лет служил участковым уполномоченным в Орджоникидзевском районе уральской столицы. Позже он перевелся в Норильск, где и служил до увольнения из МВД в связи с заболеванием. Уволился Зобнин в звании старшего лейтенанта. После увольнения он вернулся в Екатеринбург. Общий стаж его работы в МВД составил более 15 лет.



Эта история могла бы закончиться по иному, если бы не вмешался областной полицейский главк. 5 ноября Сергея Зобнина планировали похоронить как неопознанного гражданина, но сейчас похоронят как офицера на территории воинского сектора Лесного кладбища Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»