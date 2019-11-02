В Екатеринбурге выберут лучшую маму

18:59 | 2.11.2019

Фото: екатеринбург.рф

В Уральском государственном театре эстрады 17 ноября состоится финал XV конкурса «Миссис Екатеринбург – 2019». Соответствующие постановление подписал мэр столицы Урала Александр Высокинский.



В традиционном конкурсе принимают участие мамы в возрасте от 25 до 55 лет. Жюри выберут лучшую мамы, которая получит в подарок недельное путешествие по Европе. Как рассказала директор конкурса Марина Степура, в финале в первую очередь будут оцениваться обаяние женщин, артистизм и внутренние качества – доброта, великодушие и милосердие.



Отметим, что претендентки на звание лучшей мамы до финала конкурса традиционно участвуют в благотворительных акциях, которые призваны привлечь внимание к острым социальным проблемам и задачам общества.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»