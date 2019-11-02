В Екатеринбурге снизился процент заболеваемости ОРВИ

16:58 | 2.11.2019

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В Екатеринбурге пошла на спад заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает администрация города.



Согласно статистике горздрава, с 28 по 31 октября зарегистрировано 6957 случаев заболеваний ОРВИ, а это на 14,8 % ниже аналогичного периода прошлой недели. Среди детей заболеваемость снизилась на 20,7 %.



В Городском центре медицинской профилактики рассказали, что жители Екатеринбурга откликнулись на призыв и пошли ставить прививки. В этом году было получено 551 тысяча доз вакцины против гриппа, а привиты – 497 тысяч человек. Врачи напоминают, что поставить прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»