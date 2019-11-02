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16:32 | 2.11.2019

Фото: пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское»

Полицейские уже более двух недель ищут пропавшую студентку из Нижнего Тагила

В Свердловской области сотрудники полиции и поисковые отряды уже более двух недель ищут 23-летнюю студентку из Нижнего Тагила. Кристина Герасимова вышла из квартиры 17 октября, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

17 октября мама девушки была в командировке и вернулась только на следующий день, когда Кристина уже ушла из дома. В квартире также отсутствовали некоторые вещи студентки, а на телефон она не отвечала. Взволнованная мама обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники полиции незамедлительно организовали розыскные мероприятия. Было установлено, что 17 октября пропавшую девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе перекрестка улиц Победы – Карла Либкнехта. Полицейские также опросили знакомых Кристины, которые рассказали, что девушка хотела съездить в Егоршино к родственникам. Однако выяснилось, что билетов на какой-либо транспорт Кристина не покупала.

В полиции Нижнего Тагила отметили, что в настоящее время организованы поиски пропавшей, в которых задействовано около 50 сотрудников правоохранительных органов и волонтеры поискового отряда.

Приметы Кристины: рост около 164 см, русые прямые волосы до плеч, карие глаза. На момент пропажи студентка была одета в темно-синюю парку, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кристины, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №18 «Нижнетагильское» по телефону 8 (343) 547-71-02 или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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