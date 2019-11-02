Новости дня
16:32 | 2.11.2019
Фото: пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское»
Полицейские уже более двух недель ищут пропавшую студентку из Нижнего Тагила
17 октября мама девушки была в командировке и вернулась только на следующий день, когда Кристина уже ушла из дома. В квартире также отсутствовали некоторые вещи студентки, а на телефон она не отвечала. Взволнованная мама обратилась в полицию.
Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники полиции незамедлительно организовали розыскные мероприятия. Было установлено, что 17 октября пропавшую девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе перекрестка улиц Победы – Карла Либкнехта. Полицейские также опросили знакомых Кристины, которые рассказали, что девушка хотела съездить в Егоршино к родственникам. Однако выяснилось, что билетов на какой-либо транспорт Кристина не покупала.
В полиции Нижнего Тагила отметили, что в настоящее время организованы поиски пропавшей, в которых задействовано около 50 сотрудников правоохранительных органов и волонтеры поискового отряда.
Приметы Кристины: рост около 164 см, русые прямые волосы до плеч, карие глаза. На момент пропажи студентка была одета в темно-синюю парку, синие джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кристины, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №18 «Нижнетагильское» по телефону 8 (343) 547-71-02 или 02.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:35 | 2.11.2019
Екатеринбургского Тарзана похоронят как офицера МВД
19:16 | 2.11.2019
Почти 300 жилых домов Невьянска остались без света
18:59 | 2.11.2019
В Екатеринбурге выберут лучшую маму
17:49 | 2.11.2019
В столице Урала украли инвалидную коляску у маленького мальчика
16:58 | 2.11.2019
В Екатеринбурге снизился процент заболеваемости ОРВИ
15:00 | 2.11.2019
В Нижнем Тагиле в ДТП погиб человек
14:04 | 2.11.2019
Два грузовика заблокировали трассу Камышлов – Тавда
12:54 | 2.11.2019
В свердловском поселке велосипедист провалился под лед
11:50 | 2.11.2019
В Екатеринбурге загорелась девятиэтажка
11:10 | 2.11.2019
Социальный проект из Свердловской области победил в конкурсе Общественной палаты РФ
11:07 | 2.11.2019
В столице Урала откроется лыжная трасса на СК «Уктус»
09:51 | 2.11.2019
В середине ноября в Екатеринбурге начнут возводить ледовый городок
09:03 | 2.11.2019
В Нижнем Тагиле ограбили магазин бытовой техники
23:22 | 1.11.2019
На Тюменском тракте вазовская «пятерка» на полном ходу «влетела» в грузовик. Есть погибшие
20:17 | 1.11.2019
Документ о размещении ТКО в Свердловской области вынесут на общественное обсуждение после 15 ноября
19:46 | 1.11.2019
В Екатеринбурге завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech
19:28 | 1.11.2019
Екатеринбург вновь встал в пробки из-за сложных погодных условий
19:07 | 1.11.2019
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за сообщения о минировании рейса «Екатеринбург – Сургут»
18:22 | 1.11.2019
В «Сколково» появилась 15-я компания-резидент из Пермского края
18:04 | 1.11.2019
В Первоуральске женщина убила мужа ножом, из-за того, что тот потратил деньги на выпивку
18:00 | 1.11.2019
В Перми появились новые остановочные пункты
17:51 | 1.11.2019
Пермский марафон стал лауреатом всероссийской «Премии организаторов национального бегового движения»
17:48 | 1.11.2019
В администрации Екатеринбурга сообщили, что уборка улиц от снега ведется круглосуточно
17:46 | 1.11.2019
Пермский край претендует на дополнительное финансирование здравоохранения из федерального бюджета
16:54 | 1.11.2019
В Екатеринбурге умер легендарный бегун Тарзан
16:39 | 1.11.2019
Екатеринбурженка отсудила у виновника ДТП почти 350 тысяч рублей
16:09 | 1.11.2019
В Екатеринбурге обнаружили тело женщины на козырьке подъезда
15:50 | 1.11.2019
Управление здравоохранения Екатеринбурга проверяет морги после публикации фотографий трупов в соцсетях
15:27 | 1.11.2019
Не договорились: депутаты городской думы Екатеринбурга пытаются сохранить деньги горожан