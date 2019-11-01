Скончался Евгений Говоруха – председатель думы Березовского городского округа

15:43 | 2.11.2019

Фото: Сайт Думы Березовского городского округа

Сегодня, 2 ноября, на 49-м году жизни скончался Секретарь Березовского местного отделения партии «Единая Россия», член регионального политсовета, председатель Думы Березовского городского округа Говоруха Евгений Станиславович. Об этом сообщается на сайте свердловского регионального отделения «Единой России



«Евгений Станиславович запомнится для нас всех как честный и отзывчивый человек, верный товарищ, большой профессионал, имевший заслуженный авторитет среди коллег. Он был настоящим патриотом своей малой Родины. Родившись в Березовском, Евгений Станиславович всю свою жизнь посвятил служению родному городу. Несомненно, для нас всех это большая утрата», - выразил соболезнования Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.



«Коллектив регионального отделения партии также выражает соболезнования родным и близким Евгения Станиславовича Говорухи», – говорится в сообщении на сайте «Единой России».



Евгений Говоруха стал депутатом Думы Берёзовского городского округа в апреле 2000 года. С 2004 года был заместителем председателя, а с января 2006 — председателем Берёзовской думы. С сентября 2005 года работал в думе на освобожденной основе.



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