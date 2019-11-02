В Екатеринбурге загорелась девятиэтажка

11:50 | 2.11.2019

Сегодня в Екатеринбурге ранним утром загорелась девятиэтажка на улице Дагестанской. Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек.



Диспетчеры зафиксировали сообщение о возгорании в 06:45. Пожар произошел в подъезде на восьмом этаже.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, по лестничным маршам эвакуировали 15 жильцов подъезда, в том числе четырех детей. С огнем боролись 13 спасателей и четыре пожарных машины.



Возгорание в подъезде потушили всего за девять минут. К счастью, никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»