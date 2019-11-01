Новости дня
11:10 | 2.11.2019
Фото: Вероника Пиджакова
Социальный проект из Свердловской области победил в конкурсе Общественной палаты РФ
Всего на участие в конкурсе подали заявки 1699 социальных активистов из регионов России. 42 проекта были представлены в качестве финалистов.
По словам Вероники Пиджаковой, одна из задач Общественной палаты текущего созыва - это позиционирование Свердловской области как передового региона, открытого как для бизнеса, так и для социальных проектов.
«Считаю, что мы с этой задачей справляемся. В начале года мы стали лучшим образовательным проектом РФ по итогам конкурса Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка "Вектор Детство - 2019", в конце года взяли Гран-при в конкурсе Общественной Палаты Российской Федерации. Такие результаты возможны благодаря тому, что в регионе созданы условия не только для старта или работы проектов, но и для их масштабирования за пределы нашей области. Все общественные и государственные институты работают совместно - мы это видим на своем примере» - добавила Пиджакова.
Напомним, что профориентационный проект http://единая-промышленная-карта.рф - это система интерактивных уроков о промышленных предприятиях России. Также система включает в себя посещение производств школьниками в рамках организованных экскурсий и ежегодной акции «День без турникета». Сегодня в проекте участвуют 611 000 школьников. Из них 143 000 из Свердловской области. Официально проект присутствует в 36 субъектах РФ.
© «Вечерние ведомости»
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