В середине ноября в Екатеринбурге начнут возводить ледовый городок

09:51 | 2.11.2019

В Екатеринбурге в ночь на 16 ноября закроют парковку на площади 1905 году ради возведения ледового городка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



Как отметили в мэрии, торжественное открытие центральной едут состоится 27 декабря. Главный новогодний городок Екатеринбурга будет работать до 27 января 2020 года, а с 28 января по 4 февраля пройдет демонтаж конструкций.



Напомним, на установку ледового городка потратят 24,5 миллионов рублей. Вместо живой елки установят традиционную конусообразную ель.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»