В Нижнем Тагиле ограбили магазин бытовой техники

09:03 | 2.11.2019

Фото: пресс-группе УМВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле разыскивают воров, ограбивших магазин бытовой техники на улице Фрунзе. Схема ограбления была продумана злоумышленниками заранее.



В полиции Нижнего Тагила рассказали, что заявление о краже поступило от сотрудников магазина бытовой техники и электроники, расположенного по улице Фрунзе. Как оказалось, один из воров отвлекал продавца разговорами, а второй в этот момент снимал магнитный замок с товара. Добычей банды стал ноутбук стоимостью 70 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили приметы злоумышленников. Один из них был одет в черную спортивную куртку, черные штаны и темно-синюю кепку. А второй был в черном пальто и черной кепке. Оба худые и высокие.



Всех, кто видел этих людей, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (343) 597-64-02 или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»