На Тюменском тракте вазовская «пятерка» на полном ходу «влетела» в грузовик. Есть погибшие

В пятницу, 1 ноября в 17.50 на 49 километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло столкновение вазовской «пятерки» с грузовиком, в результате которого погибли два человека.Как сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2105, мужчина 1935 года рождения, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, не учел дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля ДАФ, под управлением мужчины 1956 года рождения, и допустил с ним столкновение.В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля. Водитель ВАЗ с тяжелыми травмами доставлен в медсанчать города Заречный. Пассажиры и водитель ВАЗ-2105 не были пристегнуты ремнями безопасности.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Со слов водителя ДАФ столкновение произошло, когда он остановился перед железнодорожным переездом. Обстоятельства и причины данного ДТП устанавливаются.